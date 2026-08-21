Quand le pompon s’engage !, Musée de la Résistance, Limoges

Informations pratiques

Quand le pompon s’engage ! 19 et 20 septembre Musée de la Résistance Haute-Vienne

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Quand le pompon s’engage !

Atelier 8 ans et +

À l’occasion des 400 ans de la Marine nationale, participe à un atelier sur les Forces navales françaises libres (FNFL). Amélia te racontera l’histoire du « bachi » : sais-tu que son pompon porte chance et qu’il a également été un symbole de la Résistance ? À toi de jouer en construisant toi-même ton bachi, emblème de la Marine nationale aux couleurs des FNFL.

Lors de cet atelier, tu pourras échanger avec un premier maître de la Marine Nationale et comparer l’uniforme de matelot d’aujourd’hui à celui des FNFL. Tu pourras également découvrir des maquettes de vaisseaux ou de frégates.

Sur inscription au 05 55 45 84 43 ouamelia.touin@limoges.fr.

Musée de la Résistance 7 rue Neuve Saint Etienne, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555458444 https://resistance.limoges.fr [{« link »: « mailto:amelia.touin@limoges.fr »}] Construite sur l’emplacement de l’ancienne chapelle de Notre-Dame du Puy, cette église fut commencée en 1779 et terminée en 1780. Après 1791, l’église fut convertie en grenier à foin puis, plus tard, en caserne. Au centre d’une façade nue se développe le motif principal encadrant la porte qui s’ouvrait dans un arc plein cintre mouluré, retombant sur deux sommiers également moulurés. De la porte proprement dite, il ne reste qu’une imposte en bois sculpté portant au centre un oculus. Au-dessus de l’arc se développe un entablement dorique relié à l’arc par une clef de voûte à laquelle se rattache des guirlandes garnissant les écoinçons. L’entablement est supporté par un léger décrochement en saillie de la façade formant pilastre. Au-dessus de l’entablement s’ouvre une baie en plein cintre à encadrement et clef moulurés, flanquée de deux fenêtres à encadrement en retrait.

Quand le pompon s’engage !

© MRL