Quand les couleurs et l’architecture se rencontrent !, Manoir de Minguionnet, Gourin

Informations pratiques

Quand les couleurs et l’architecture se rencontrent ! 19 et 20 septembre Manoir de Minguionnet Morbihan

Limité à 10 personnes par atelier / Tarifs : 7.5 € pour les – 18 ans et les étudiants et 12 € pour les adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

En partenariat avec l’illustratrice @edelmademoiselle. nous proposons un atelier d’initiation à l’aquarelle, d’une durée de 1h30, organisé en extérieur, devant le logis principal du manoir.

Cet atelier est destiné aux enfants comme aux adultes. Chaque créneau d’atelier peut accueillir 10 participants maximum afin de favoriser un accompagnement personnalisé.

Les participants auront le choix entre deux approches :

– Illustrer un modèle préalablement dessiné, imprimé sur un papier aquarelle, représentant soit la façade du Manoir de Minguionnet, soit la chambre seigneuriale.

– Réaliser eux-mêmes le dessin de la façade du manoir, directement sur place, avec l’accompagnement de l’aquarelliste pas à pas avant la mise en couleur.

Cette double proposition permet aux débutants comme aux personnes plus à l’aise avec le dessin de profiter pleinement de l’atelier. Les participants seront guidés dans les différentes étapes de réalisation, du croquis jusqu’à la mise en couleur.

L’ensemble du matériel est fourni (papier aquarelle, peintures, pinceaux, crayons et matériel de dessin).

Manoir de Minguionnet Minguionnet, 56110 Gourin Gourin 56110 Morbihan Bretagne 06 60 57 65 48 http://www.minguionnet.com https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA56000020;https://www.facebook.com/manoirdeminguionnet/;https://www.instagram.com/manoirdeminguionnet/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/multi_event.php?user=274100 »}] Petit édifice médiéval construit du début XVe à 1460*, qui a conservé ses dispositions d’origine : un corps de logis rectangulaire, une aile en retour d’équerre beaucoup plus basse, une tour d’escalier sur la façade antérieure du logis.

Si les principales parties constituantes (moulin, chapelle, colombier) ont disparu, le calvaire est toujours présent pour marquer l’entrée du manoir.

Le manoir a conservé de nombreux éléments anciens : décor intérieur, distribution des pièces, cheminées, armoires murales, charpente, etc.

*selon Mr Daré (Archéologue du CERAM de Vannes)

Atelier d’aquarelle

©edelmademoiselle