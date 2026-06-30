Quand les enfants chantent Noël Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance

Informations pratiques

Brissac Loire Aubance

Quand les enfants chantent Noël

Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 16:00:00

fin : 2026-11-22 17:30:00

Date(s) :

2026-11-22

Une chorale d’enfants de la commune réunie le temps d’une saison vous propose un répertoire de chansons et danses évoquant la nature, l’hiver et le temps des fêtes. Pipeaux, grelots et tambourins, clochettes et maracas chants et danses, vous invitent à partager la joie de Noël qui nous vient !

Une chorale d’enfants de la commune réunie le temps d’une saison vous propose un répertoire de chansons et danses évoquant la nature, l’hiver et le temps des fêtes.

Pipeaux, grelots et tambourins, clochettes et maracas chants et danses, vous invitent à partager la joie de Noël qui nous vient !

Création musicale Geneviève Barret .

Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 36 94 19 60 vieuxdrap@orange.fr

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English :

A children’s choir from the town, brought together for a single season, presents a repertoire of songs and dances evoking nature, winter, and the holiday season. %AB Whistles, jingle bells, tambourines, bells, and maracas—along with songs and dances—invite you to share in the joy of Christmas that is upon us! %BB

L’événement Quand les enfants chantent Noël Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages