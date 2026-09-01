Quand les filières cinéma/audiovisuelle française et algérienne se (re)découvrent Salle Stevenson Saint-Jean-du-Gard

Informations pratiques

Saint-Jean-du-Gard

Quand les filières cinéma/audiovisuelle française et algérienne se (re)découvrent

Salle Stevenson Avenue René Boudon Saint-Jean-du-Gard Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Pré-programme du vendredi 25 septembre réservé aux professionnels, incluant accueil, overview du cinéma algérien, projections de courts métrages, rencontres, table ronde et débat sur le cinéma algérien, et conclusion.

.

Salle Stevenson Avenue René Boudon Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie +33 6 08 61 00 83 nathalie@marcelleetmohamed.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Preliminary program for Friday, September 25, reserved for industry professionals, including a welcome reception, an overview of Algerian cinema, short film screenings, panel discussions, a roundtable and discussion on Algerian cinema, and closing remarks.

L’événement Quand les filières cinéma/audiovisuelle française et algérienne se (re)découvrent Saint-Jean-du-Gard a été mis à jour le 2026-08-18 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme