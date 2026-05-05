Quand les musées s’animent par la musique et les élèves, Musée du Nouveau Monde, La Rochelle

Quand les musées s’animent par la musique et les élèves Samedi 23 mai, 18h00 Musée du Nouveau Monde Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Ouverture de la soirée en musique par le duo Della avec Béatrice Morisco à la guitareet Sandrine Lefèbre au violoncelle.

Au cours de cette nocturne, le musée accueille de nouveaux les élèves du Lycée Dautet dans le cadre de « La Classe, l’Oeuvre ! ». Venez decouvrir leurs oeuvres préférées dont ils partageront tous les secrtes avec le public.

Musée du Nouveau Monde 10 Rue Fleuriau, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546414650 https://museedunouveaumonde.larochelle.fr La collection comprend des peintures, gravures, dessins, sculptures, cartes anciennes et objets d’art décoratifs, tous liés au thème du Nouveau Monde, ainsi que du mobilier français du XVIIIe siècle et un très rare ensemble de mobilier colonial américain. Une section entièrement consacrée à l’économie des anciennes colonies françaises d’Amérique fondée sur l’esclavage des Noirs, et une large place faite à la « frontière » de l’Ouest américain et aux Amérindiens. Bus, voiture, vélo…

Ouverture de la soirée en musique par le duo Della avec Béatrice Morisco à la guitareet Sandrine Lefèbre au violoncelle.

©julien CHAUVET