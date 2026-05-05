Quand les oeuvres deviennent musique, Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône

Quand les oeuvres deviennent musique Samedi 23 mai, 20h15, 21h15, 22h15, 23h15 Musée Vivant Denon Saône-et-Loire

jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Les élèves de CM2 de l’école Vivant Denon ont travaillé avec leurs enseignants et les enseignants musiciens du Conservatoire autour des collections permanentes pour créer un spectacle musical présenté à leurs familles dans les salles du musée le 21 mai. La captation vidéo de ce spectacle sera diffusée tout au long de la soirée, vous permettant de voyager en musique dans nos collections.

Musée Vivant Denon Place de l’Hotel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385947441 https://www.museedenon.com École de dessin gratuite avant de devenir musée, le musée Denon rassemble dès son origine des témoignages de cultures locales et européennes.

En 1821, Chalon-sur-Saône fut parmi les premières villes de France à créer une école gratuite de dessin, conservant une collection d’œuvres d’art au sein du bâtiment pour l’enseignement artistique.

En 1866, Jules Chevrier, conseiller municipal chalonnais, obtient la création d’un musée consacré aux richesses du patrimoine.

Dans les années 1970, à l’arrivée du conservateur et archéologue Louis Bonnamour, des opérations de recherches subaquatiques, inédites en Europe, sont menées dans la Saône. Celles-ci enrichissent considérablement les collections de la section archéologie.

À ce jour, la collection du musée Denon est riche de plus de 25 000 objets archéologiques, 11 000 sculptures, œuvres graphiques, objets ethnographiques, ponctuant 100 000 ans d’histoire. Parking de l’Hôtel de Ville (payant), lignes 11 et 5 arrêt « Niépce Espace des Arts », Le pouce arrêt « rue Gloriette ».

Nuit européenne des musées

Statuette Mangbetu © musée Vivant Denon