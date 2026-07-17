Quand les sols racontent les paysages anciens, Parc du Grand Blottereau, Nantes

Informations pratiques

Quand les sols racontent les paysages anciens Mercredi 26 août, 10h00, 14h00 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T10:00:00+02:00 – 2026-08-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00

À travers une démonstration de carottage proposée par le service archéologique de Nantes Métropole, découvrez comment les sols et les sédiments conservent la mémoire des paysages anciens. Une manière concrète de relier biodiversité, géomorphologie et histoire de l’environnement.

En savoir plus

Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau

Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026

Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-du-grand-blottereau-5255148 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]

Animation dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.