Quand les sols racontent les paysages anciens, Parc du Grand Blottereau, Nantes
mercredi 26 août 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes
Informations pratiques
Quand les sols racontent les paysages anciens Mercredi 26 août, 10h00, 14h00 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T10:00:00+02:00 – 2026-08-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00
À travers une démonstration de carottage proposée par le service archéologique de Nantes Métropole, découvrez comment les sols et les sédiments conservent la mémoire des paysages anciens. Une manière concrète de relier biodiversité, géomorphologie et histoire de l’environnement.
En savoir plus
Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau
Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026
Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-du-grand-blottereau-5255148 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]
Animation dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Pause poétique au jardin des rossignols, Square des Rossignols, Nantes 17 juillet 2026
- Cours d’été Pilates et Stretching Postural – Umaneha, Dalby Sport-Santé, Nantes 17 juillet 2026
- Soirée – Guinguette estivale, Guinguette CSC Saint Joseph de Porterie ACCOORD, Nantes 17 juillet 2026
- Unicycle show, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes 17 juillet 2026
- FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 2, Station Bottière, Nantes 17 juillet 2026