Quand Molière rencontre le cabinet de curiosité Lucernaire Paris

Informations pratiques

Spectacle familial à partir de 10 ans

MOLIÈRE RENCONTRE LE STEAMPUNK

Polichinelle et Dorine décident de

monter une comédie pour révéler l’absurdité de leurs maîtres et

deviennent complices du public. Argan, hypocondriaque obsessionnel, veut

marier sa fille Angélique au ridicule Thomas Diafoirus, alors qu’elle

aime Cléante. Béline, seconde épouse calculatrice, convoite la fortune

familiale. Avec l’aide de Toinette, intrigues et stratagèmes se

multiplient faire tomber les masques.

Quand Molière rencontre le cabinet de curiosité, la satire devient délicieusement moderne.

Dans un univers jules-vernesque inventif et rythmé, cette mascarade mêle satire, ruse et révélations.

Mécanismes étranges et curiosités pourraient bien receler de surprises inattendues…

Du mercredi 03 juin 2026 au dimanche 30 août 2026 :

dimanche

de 17h00 à 18h30

mercredi, jeudi, samedi

de 19h00 à 20h30

payant Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T19:00:00+02:00_2026-06-03T20:30:00+02:00;2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T20:30:00+02:00;2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T20:30:00+02:00;2026-06-07T17:00:00+02:00_2026-06-07T18:30:00+02:00;2026-06-10T19:00:00+02:00_2026-06-10T20:30:00+02:00;2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T20:30:00+02:00;2026-06-13T19:00:00+02:00_2026-06-13T20:30:00+02:00;2026-06-14T17:00:00+02:00_2026-06-14T18:30:00+02:00;2026-06-17T19:00:00+02:00_2026-06-17T20:30:00+02:00;2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T20:30:00+02:00;2026-06-20T19:00:00+02:00_2026-06-20T20:30:00+02:00;2026-06-21T17:00:00+02:00_2026-06-21T18:30:00+02:00;2026-06-24T19:00:00+02:00_2026-06-24T20:30:00+02:00;2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T20:30:00+02:00;2026-06-27T19:00:00+02:00_2026-06-27T20:30:00+02:00;2026-06-28T17:00:00+02:00_2026-06-28T18:30:00+02:00;2026-07-01T19:00:00+02:00_2026-07-01T20:30:00+02:00;2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T20:30:00+02:00;2026-07-04T19:00:00+02:00_2026-07-04T20:30:00+02:00;2026-07-05T17:00:00+02:00_2026-07-05T18:30:00+02:00;2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T20:30:00+02:00;2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T20:30:00+02:00;2026-07-11T19:00:00+02:00_2026-07-11T20:30:00+02:00;2026-07-12T17:00:00+02:00_2026-07-12T18:30:00+02:00;2026-07-15T19:00:00+02:00_2026-07-15T20:30:00+02:00;2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T20:30:00+02:00;2026-07-18T19:00:00+02:00_2026-07-18T20:30:00+02:00;2026-07-19T17:00:00+02:00_2026-07-19T18:30:00+02:00;2026-07-22T19:00:00+02:00_2026-07-22T20:30:00+02:00;2026-07-23T19:00:00+02:00_2026-07-23T20:30:00+02:00;2026-07-25T19:00:00+02:00_2026-07-25T20:30:00+02:00;2026-07-26T17:00:00+02:00_2026-07-26T18:30:00+02:00;2026-07-29T19:00:00+02:00_2026-07-29T20:30:00+02:00;2026-07-30T19:00:00+02:00_2026-07-30T20:30:00+02:00;2026-08-01T19:00:00+02:00_2026-08-01T20:30:00+02:00;2026-08-02T17:00:00+02:00_2026-08-02T18:30:00+02:00;2026-08-05T19:00:00+02:00_2026-08-05T20:30:00+02:00;2026-08-06T19:00:00+02:00_2026-08-06T20:30:00+02:00;2026-08-08T19:00:00+02:00_2026-08-08T20:30:00+02:00;2026-08-09T17:00:00+02:00_2026-08-09T18:30:00+02:00;2026-08-12T19:00:00+02:00_2026-08-12T20:30:00+02:00;2026-08-13T19:00:00+02:00_2026-08-13T20:30:00+02:00;2026-08-15T19:00:00+02:00_2026-08-15T20:30:00+02:00;2026-08-16T17:00:00+02:00_2026-08-16T18:30:00+02:00;2026-08-19T19:00:00+02:00_2026-08-19T20:30:00+02:00;2026-08-20T19:00:00+02:00_2026-08-20T20:30:00+02:00;2026-08-22T19:00:00+02:00_2026-08-22T20:30:00+02:00;2026-08-23T17:00:00+02:00_2026-08-23T18:30:00+02:00;2026-08-26T19:00:00+02:00_2026-08-26T20:30:00+02:00;2026-08-27T19:00:00+02:00_2026-08-27T20:30:00+02:00;2026-08-29T19:00:00+02:00_2026-08-29T20:30:00+02:00;2026-08-30T17:00:00+02:00_2026-08-30T18:30:00+02:00

Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

https://www.lucernaire.fr/theatre/le-malade-imaginaire-2/ +33145445734



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