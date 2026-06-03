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Quand Molière rencontre le cabinet de curiosité Lucernaire Paris

mercredi 3 juin 2026 · Lucernaire · Paris

Quand Molière rencontre le cabinet de curiosité Lucernaire Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 3 juin 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Lucernaire
Adresse
53 rue Notre-Dame des Champs
Ville
75006 Paris
Département
Paris

Spectacle familial à partir de 10 ans

MOLIÈRE RENCONTRE LE STEAMPUNK

Polichinelle et Dorine décident de
monter une comédie pour révéler l’absurdité de leurs maîtres et
deviennent complices du public. Argan, hypocondriaque obsessionnel, veut
marier sa fille Angélique au ridicule Thomas Diafoirus, alors qu’elle
aime Cléante. Béline, seconde épouse calculatrice, convoite la fortune
familiale. Avec l’aide de Toinette, intrigues et stratagèmes se
multiplient faire tomber les masques.

Quand Molière rencontre le cabinet de curiosité, la satire devient délicieusement moderne.

Dans un univers jules-vernesque inventif et rythmé, cette mascarade mêle satire, ruse et révélations.
Mécanismes étranges et curiosités pourraient bien receler de surprises inattendues…
Du mercredi 03 juin 2026 au dimanche 30 août 2026 :
dimanche
de 17h00 à 18h30
mercredi, jeudi, samedi
de 19h00 à 20h30
payant Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T19:00:00+02:00_2026-06-03T20:30:00+02:00;2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T20:30:00+02:00;2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T20:30:00+02:00;2026-06-07T17:00:00+02:00_2026-06-07T18:30:00+02:00;2026-06-10T19:00:00+02:00_2026-06-10T20:30:00+02:00;2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T20:30:00+02:00;2026-06-13T19:00:00+02:00_2026-06-13T20:30:00+02:00;2026-06-14T17:00:00+02:00_2026-06-14T18:30:00+02:00;2026-06-17T19:00:00+02:00_2026-06-17T20:30:00+02:00;2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T20:30:00+02:00;2026-06-20T19:00:00+02:00_2026-06-20T20:30:00+02:00;2026-06-21T17:00:00+02:00_2026-06-21T18:30:00+02:00;2026-06-24T19:00:00+02:00_2026-06-24T20:30:00+02:00;2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T20:30:00+02:00;2026-06-27T19:00:00+02:00_2026-06-27T20:30:00+02:00;2026-06-28T17:00:00+02:00_2026-06-28T18:30:00+02:00;2026-07-01T19:00:00+02:00_2026-07-01T20:30:00+02:00;2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T20:30:00+02:00;2026-07-04T19:00:00+02:00_2026-07-04T20:30:00+02:00;2026-07-05T17:00:00+02:00_2026-07-05T18:30:00+02:00;2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T20:30:00+02:00;2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T20:30:00+02:00;2026-07-11T19:00:00+02:00_2026-07-11T20:30:00+02:00;2026-07-12T17:00:00+02:00_2026-07-12T18:30:00+02:00;2026-07-15T19:00:00+02:00_2026-07-15T20:30:00+02:00;2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T20:30:00+02:00;2026-07-18T19:00:00+02:00_2026-07-18T20:30:00+02:00;2026-07-19T17:00:00+02:00_2026-07-19T18:30:00+02:00;2026-07-22T19:00:00+02:00_2026-07-22T20:30:00+02:00;2026-07-23T19:00:00+02:00_2026-07-23T20:30:00+02:00;2026-07-25T19:00:00+02:00_2026-07-25T20:30:00+02:00;2026-07-26T17:00:00+02:00_2026-07-26T18:30:00+02:00;2026-07-29T19:00:00+02:00_2026-07-29T20:30:00+02:00;2026-07-30T19:00:00+02:00_2026-07-30T20:30:00+02:00;2026-08-01T19:00:00+02:00_2026-08-01T20:30:00+02:00;2026-08-02T17:00:00+02:00_2026-08-02T18:30:00+02:00;2026-08-05T19:00:00+02:00_2026-08-05T20:30:00+02:00;2026-08-06T19:00:00+02:00_2026-08-06T20:30:00+02:00;2026-08-08T19:00:00+02:00_2026-08-08T20:30:00+02:00;2026-08-09T17:00:00+02:00_2026-08-09T18:30:00+02:00;2026-08-12T19:00:00+02:00_2026-08-12T20:30:00+02:00;2026-08-13T19:00:00+02:00_2026-08-13T20:30:00+02:00;2026-08-15T19:00:00+02:00_2026-08-15T20:30:00+02:00;2026-08-16T17:00:00+02:00_2026-08-16T18:30:00+02:00;2026-08-19T19:00:00+02:00_2026-08-19T20:30:00+02:00;2026-08-20T19:00:00+02:00_2026-08-20T20:30:00+02:00;2026-08-22T19:00:00+02:00_2026-08-22T20:30:00+02:00;2026-08-23T17:00:00+02:00_2026-08-23T18:30:00+02:00;2026-08-26T19:00:00+02:00_2026-08-26T20:30:00+02:00;2026-08-27T19:00:00+02:00_2026-08-27T20:30:00+02:00;2026-08-29T19:00:00+02:00_2026-08-29T20:30:00+02:00;2026-08-30T17:00:00+02:00_2026-08-30T18:30:00+02:00

Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs  75006 Paris
https://www.lucernaire.fr/theatre/le-malade-imaginaire-2/ +33145445734


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