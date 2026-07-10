Quartett  Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Quartett

Du mardi 12 au jeudi 14 janvier 2027 à partir de 19h.

Vendredi 15 janvier 2027 à partir de 20h.

Samedi 16 janvier 2027 à partir de 19h.

Du lundi 18 au mercredi 20 janvier 2027 à partir de 19h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-12 19:00:00

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-12 2027-01-15 2027-01-16 2027-01-18

Un spectacle de Franck Dimech par la Cie Le Théâtre de Ajmer.

En 2003 à Marseille, Franck Dimech mettait en scène au Théâtre de Lenche, Quartett de Heiner Müller, texte adapté des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, avec le comédien Maurice Vinçon. Vingt-quatre ans plus tard, le metteur en scène retrouve cet artiste marseillais incontournable de 87 ans pour une recréation de la pièce.









Pour composer Quarttet, Müller n’a conservé que les quatre personnages principaux : La Merteuil, Valmont, La Tourvel et Cécile de Volanges. Dans la mise en scène de Franck Dimech, ils sont devenus vieux, affreux, sales et méchants. Teints cireux, visages grimés comme des putains échappées d’un tableau d’Otto Dix, si leurs cœurs sont devenus de pierre et leurs âmes d’insondables lacs gelés, la conscience, en revanche, est intacte. Atrocement aiguisée. À l’instar des Bonnes de Jean Genet, le théâtre est ici un jeu de miroirs où les rôles sont interchangeables. Le spectacle est leur dernière soirée, la phase terminale de leur liaison. Mort, mort, mort clament-ils !









Texte Quartett, Heiner Mûller, éditions de Minuit, traduction Jean JOURDHEUIL et Béatrice PERREGAUX

Mise en scène Franck Dimech

Avec Marcelle Basso et Maurice Vinçon .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A play by Franck Dimech, presented by Cie Le Théâtre d’Ajmer.

L’événement Quartett Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille