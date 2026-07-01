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AGENDA · Bazouges Cré sur Loir

Quartier de Cré-sur-Loir, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir

dimanche 20 septembre 2026 · Bazouges-Cré-sur-Loir · Bazouges Cré sur Loir

Quartier de Cré-sur-Loir, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bazouges-Cré-sur-Loir
Adresse
Bazouges-Cré-sur-Loir
Ville
72200 Bazouges Cré sur Loir
Département
Sarthe

Quartier de Cré-sur-Loir Dimanche 20 septembre, 14h00 Bazouges-Cré-sur-Loir Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise Saint-Martin de Vertou
Visite explicative des extérieurs
Dimanche 14h18h

Le Cartulaire
Le cartulaire est un livre comportant des copies de chartes et des titres de propriétés d’un domaine. Son but était de rassembler les copies des documents importants afin que les originaux puissent être retrouvés en cas de litige.
Sa présentation sera faite devant l’église Saint Martin de Vertou.

Visite explicative
Dimanche de 14h à 18h

Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire
Eglise Saint-Martin de Vertou

©MINISTERE DE LA CULTURE

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