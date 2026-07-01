Quartier de Cré-sur-Loir, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir

Informations pratiques

Quartier de Cré-sur-Loir Dimanche 20 septembre, 14h00 Bazouges-Cré-sur-Loir Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise Saint-Martin de Vertou

Visite explicative des extérieurs

Dimanche 14h18h

Le Cartulaire

Le cartulaire est un livre comportant des copies de chartes et des titres de propriétés d’un domaine. Son but était de rassembler les copies des documents importants afin que les originaux puissent être retrouvés en cas de litige.

Sa présentation sera faite devant l’église Saint Martin de Vertou.

Visite explicative

Dimanche de 14h à 18h

Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire

Eglise Saint-Martin de Vertou

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