Informations pratiques

Pertuis

Quartiers d’été Pertuis s’anime en juillet !

Lundi 6 juillet 2026.

Mardi 7 juillet 2026 de 16h à 18h.

Mercredi 8 juillet 2026 de 16h à 19h.

Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 10h30.

Vendredi 10 juillet 2026 de 18h à 20h.

Lundi 13 juillet 2026.

Mercredi 15 juillet 2026 de 16h à 18h.

Jeudi 16 juillet 2026 de 18h à 20h.

Vendredi 17 juillet 2026 de 14h à 18h.

Lundi 20 juillet 2026 de 16h à 19h.

Mardi 21 juillet 2026 de 18h à 20h.

Mercredi 22 juillet 2026 de 16h à 18h.

Jeudi 23 juillet 2026 de 9h à 19h.

Vendredi 24 juillet 2026.

Lundi 27 juillet 2026.

Mardi 28 juillet 2026 de 9h à 15h.

Mercredi 29 juillet 2026 de 18h à 20h.

Jeudi 30 juillet 2026.

Vendredi 31 juillet 2026 de 13h à 18h. 44 place saint pierre Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:00:00

fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

Cet été, Quartiers d’été vous propose, tout au long du mois de juillet, un programme varié avec de nombreuses activités destinées aux enfants.

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44 place saint pierre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 63 66 70

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English :

This summer, Quartiers d’Été is offering a varied program throughout the month of July, featuring numerous activities for children.

L’événement Quartiers d’été Pertuis s’anime en juillet ! Pertuis a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pertuis