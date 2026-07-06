Quartiers d’été Pertuis s’anime en juillet ! Pertuis
lundi 6 juillet 2026 · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Quartiers d’été Pertuis s’anime en juillet !
Lundi 6 juillet 2026.
Mardi 7 juillet 2026 de 16h à 18h.
Mercredi 8 juillet 2026 de 16h à 19h.
Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 10h30.
Vendredi 10 juillet 2026 de 18h à 20h.
Lundi 13 juillet 2026.
Mercredi 15 juillet 2026 de 16h à 18h.
Jeudi 16 juillet 2026 de 18h à 20h.
Vendredi 17 juillet 2026 de 14h à 18h.
Lundi 20 juillet 2026 de 16h à 19h.
Mardi 21 juillet 2026 de 18h à 20h.
Mercredi 22 juillet 2026 de 16h à 18h.
Jeudi 23 juillet 2026 de 9h à 19h.
Vendredi 24 juillet 2026.
Lundi 27 juillet 2026.
Mardi 28 juillet 2026 de 9h à 15h.
Mercredi 29 juillet 2026 de 18h à 20h.
Jeudi 30 juillet 2026.
Vendredi 31 juillet 2026 de 13h à 18h. 44 place saint pierre Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-07-29 20:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31
Cet été, Quartiers d’été vous propose, tout au long du mois de juillet, un programme varié avec de nombreuses activités destinées aux enfants.
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44 place saint pierre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 63 66 70
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English :
This summer, Quartiers d’Été is offering a varied program throughout the month of July, featuring numerous activities for children.
L’événement Quartiers d’été Pertuis s’anime en juillet ! Pertuis a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pertuis
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