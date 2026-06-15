Quartiers Nord + Tangible Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Quartiers Nord + Tangible

Jeudi 5 novembre 2026 de 20h à 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05 22:30:00

Date(s) :

2026-11-05

Le rock marseillais est à l’honneur au Makeda ! Les légendaires QUARTIERS NORD, figures incontournables de la scène locale depuis près de 50 ans, partagent l’affiche avec TANGIBLE, nouveau souffle du rock français made in Marseille.

Deux générations, une même passion pour le rock marseillais. Le temps d’une soirée, les mythiques Quartiers Nord et les fougueux Tangible se partagent la scène du Makeda pour célébrer une musique libre, brute et profondément ancrée dans leur ville. D’un côté, près de cinquante ans d’histoire, de franc-parler et de riffs légendaires qui ont façonné l’identité du rock marseillais. De l’autre, une nouvelle génération qui insuffle fraîcheur, intensité et émotion à travers un rock puissant et sincère. Une rencontre explosive entre héritage et renouveau, portée par l’énergie du live et l’amour de la scène. Une soirée 100 % marseillaise qui promet de faire vibrer les murs du Makeda. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

Marseille rock takes center stage at Makeda! The legendary QUARTIERS NORD, key figures on the local scene for nearly 50 years, share the bill with TANGIBLE, a breath of fresh air in French rock made in Marseille.

L’événement Quartiers Nord + Tangible Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille