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Quarts de finale du championnat régionale de Twirling bâton Halle des sports Portes-lès-Valence

Quarts de finale du championnat régionale de Twirling bâton Halle des sports Portes-lès-Valence samedi 18 avril 2026.

Lieu : Halle des sports

Adresse : 8 rue Jean Macé

Ville : 26800 Portes-lès-Valence

Département : Drôme

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Portes-lès-Valence

Quarts de finale du championnat régionale de Twirling bâton

Halle des sports 8 rue Jean Macé Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Les quarts de finale du championnat de France de Twirling bâton constituent une étape qualificative du circuit national.
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Halle des sports 8 rue Jean Macé Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   agnespardini@yahoo.fr

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English :

The quarter-finals of the French Twirling Baton Championship are a qualifying stage in the national circuit.

L’événement Quarts de finale du championnat régionale de Twirling bâton Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme

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