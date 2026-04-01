Quarts de finale du championnat régionale de Twirling bâton Halle des sports Portes-lès-Valence
Quarts de finale du championnat régionale de Twirling bâton Halle des sports Portes-lès-Valence samedi 18 avril 2026.
Portes-lès-Valence
Quarts de finale du championnat régionale de Twirling bâton
Halle des sports 8 rue Jean Macé Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Les quarts de finale du championnat de France de Twirling bâton constituent une étape qualificative du circuit national.
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Halle des sports 8 rue Jean Macé Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes agnespardini@yahoo.fr
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English :
The quarter-finals of the French Twirling Baton Championship are a qualifying stage in the national circuit.
L’événement Quarts de finale du championnat régionale de Twirling bâton Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
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