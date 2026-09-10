QUATOR MÉTAMORPHOSES (LES ARTS RENAISSANTS) AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES Toulouse
mardi 27 avril 2027 · AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
QUATOR MÉTAMORPHOSES (LES ARTS RENAISSANTS)
AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 13.8 – 13.8 – EUR
13.8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-27 20:00:00
fin : 2027-04-27
Date(s) :
2027-04-27
Les Arts Renaissants vous invitent à un voyage musical où les frontières s’effacent entre musiques populaires et savantes.
La crème des jeunes interprètes , peut-on lire à son sujet dans Le Monde. Formé par les maîtres du genre (Quatuors Alban Berg et Modigliani), ce jeune ensemble se distingue par son engagement et sa vision renouvelée du répertoire. C’est une interprétation passionnée qu’il nous livre des Opus 18 n° 5 et 59 n° 1 de Beethoven, à l’occasion du bicentenaire de la mort du compositeur. 13.8 .
AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Les Arts Renaissants invites you on a musical journey where the boundaries between popular and learned music are blurred.
L’événement QUATOR MÉTAMORPHOSES (LES ARTS RENAISSANTS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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