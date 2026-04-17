Prayssac

Quatre chorales en concert

Place de l’Église Prayssac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Concert au profit de la recherche médicale en ophtalmologie, organisé par Mille choeurs pour un regard.

Concert au profit de la recherche médicale en ophtalmologie, organisé par Mille choeurs pour un regard.

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Place de l’Église Prayssac 46220 Lot Occitanie

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English :

Concert to benefit ophthalmological medical research, organized by Mille choeurs pour un regard.

L’événement Quatre chorales en concert Prayssac a été mis à jour le 2026-04-12 par OT CVL Vignoble