Quatre chorales en concert Prayssac
Quatre chorales en concert Prayssac dimanche 19 avril 2026.
Prayssac
Quatre chorales en concert
Place de l’Église Prayssac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Concert au profit de la recherche médicale en ophtalmologie, organisé par Mille choeurs pour un regard.
Concert au profit de la recherche médicale en ophtalmologie, organisé par Mille choeurs pour un regard.
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Place de l’Église Prayssac 46220 Lot Occitanie
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English :
Concert to benefit ophthalmological medical research, organized by Mille choeurs pour un regard.
L’événement Quatre chorales en concert Prayssac a été mis à jour le 2026-04-12 par OT CVL Vignoble
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