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Quatre mains – La Spirale / Compagnie Jean Boillot L’Auditorium Rezé
mardi 17 novembre 2026 · L'Auditorium · Rezé
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-17 20:00 – 21:00
Gratuit : non De 8€ à 18€
Dans leur jeunesse, Aline et Elios étaient pianistes et Jean, harpiste. Trente ans plus tard, ils et elle se retrouvent. Les souvenirs remontent, les émotions affleurent. Et avec elles, une promesse : rejouer, ensemble, là où tout s’était arrêté. Entre confidences et musique, la Fantaisie en fa mineur de Schubert devient le fil d’une traversée intime. Premiers amours, révoltes, doutes… toute une jeunesse ressurgit.
L’Auditorium Rezé 44400
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