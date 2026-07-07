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Quatre mains – La Spirale / Compagnie Jean Boillot L’Auditorium Rezé

mardi 17 novembre 2026 · L'Auditorium · Rezé

Quatre mains – La Spirale / Compagnie Jean Boillot L’Auditorium Rezé

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
L'Auditorium
Adresse
2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 8€ à 18€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-17 20:00 – 21:00
Gratuit : non De 8€ à 18€  

Dans leur jeunesse, Aline et Elios étaient pianistes et Jean, harpiste. Trente ans plus tard, ils et elle se retrouvent. Les souvenirs remontent, les émotions affleurent. Et avec elles, une promesse : rejouer, ensemble, là où tout s’était arrêté. Entre confidences et musique, la Fantaisie en fa mineur de Schubert devient le fil d’une traversée intime. Premiers amours, révoltes, doutes… toute une jeunesse ressurgit.

L’Auditorium Rezé 44400

Quatre mains


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