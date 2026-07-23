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Quatuor à Cordes : Les Rencontres d’Excellence église St Philippe du Roule Paris

dimanche 23 août 2026 · église St Philippe du Roule · Paris

Quatuor à Cordes : Les Rencontres d’Excellence église St Philippe du Roule Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
église St Philippe du Roule
Adresse
154 rue du Fbg St Honoré
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><strong>Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits  </strong></p><p><strong>Un Don Respectueux de 8€ par personne</strong></p><p><strong>vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire) </strong></p><p><strong>Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!! </strong> </p>

BEETHOVEN Quatuor en ut mineur, op. 18 n°4

RAVEL Quatuor en fa majeur

FAURÉ Quatuor en mi mineur op. 121

par l’Ensemble Les Rencontres d’Excellence réunit des jeunes artistes issus des plus grands conservatoires français, notamment du CNSM de Paris. L’ensemble a pour vocation de promouvoir une nouvelle génération d’interprètes à travers des programmes exigeants. Les musiciens se produisent en festivals, lieux patrimoniaux et institutions culturelles en France et à l’international.

Clothilde Waingarten – violon, Loubna Kammarti– violon, Emma Montagnon-Nocente – alto, Maud Montagnon-Nocente – violoncelle

Les Rencontres d’Excellence réunit des jeunes artistes issus des plus grands conservatoires français. Les musiciens se produisent en festivals à l’international.
Le dimanche 23 août 2026
de 16h00 à 17h00
payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits  

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire) 

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!  

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-23T19:00:00+02:00
fin : 2026-08-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-23T16:00:00+02:00_2026-08-23T17:00:00+02:00

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré  75008 Paris


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