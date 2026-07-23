Quatuor à Cordes : Les Rencontres d’Excellence église St Philippe du Roule Paris
dimanche 23 août 2026 · église St Philippe du Roule · Paris
Informations pratiques
BEETHOVEN Quatuor en ut mineur, op. 18 n°4
RAVEL Quatuor en fa majeur
FAURÉ Quatuor en mi mineur op. 121
par l’Ensemble Les Rencontres d’Excellence réunit des jeunes artistes issus des plus grands conservatoires français, notamment du CNSM de Paris. L’ensemble a pour vocation de promouvoir une nouvelle génération d’interprètes à travers des programmes exigeants. Les musiciens se produisent en festivals, lieux patrimoniaux et institutions culturelles en France et à l’international.
Clothilde Waingarten – violon, Loubna Kammarti– violon, Emma Montagnon-Nocente – alto, Maud Montagnon-Nocente – violoncelle
Les Rencontres d’Excellence réunit des jeunes artistes issus des plus grands conservatoires français. Les musiciens se produisent en festivals à l’international.
Le dimanche 23 août 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-23T19:00:00+02:00
fin : 2026-08-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-23T16:00:00+02:00_2026-08-23T17:00:00+02:00
église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris
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