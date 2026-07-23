Quatuor à Cordes : Les Rencontres d’Excellence église St Philippe du Roule Paris

Informations pratiques

BEETHOVEN Quatuor en ut mineur, op. 18 n°4

RAVEL Quatuor en fa majeur

FAURÉ Quatuor en mi mineur op. 121

par l’Ensemble Les Rencontres d’Excellence réunit des jeunes artistes issus des plus grands conservatoires français, notamment du CNSM de Paris. L’ensemble a pour vocation de promouvoir une nouvelle génération d’interprètes à travers des programmes exigeants. Les musiciens se produisent en festivals, lieux patrimoniaux et institutions culturelles en France et à l’international.

Clothilde Waingarten – violon, Loubna Kammarti– violon, Emma Montagnon-Nocente – alto, Maud Montagnon-Nocente – violoncelle

Les Rencontres d’Excellence réunit des jeunes artistes issus des plus grands conservatoires français. Les musiciens se produisent en festivals à l’international.

Le dimanche 23 août 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-23T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-23T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-23T16:00:00+02:00_2026-08-23T17:00:00+02:00

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris



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