Quatuor Béla – SCHUBERT, JANACEK, BRITTEN, église Saint Marceau, Orléans
mardi 9 février 2027 · église Saint Marceau · Orléans
Informations pratiques
Quatuor Béla – SCHUBERT, JANACEK, BRITTEN Mardi 9 février 2027, 20h30 église Saint Marceau Loiret
Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec la Carte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-09T20:30:00+01:00 – 2027-02-09T21:30:00+01:00
Fin : 2027-02-09T20:30:00+01:00 – 2027-02-09T21:30:00+01:00
Les enfants terribles du quatuor français s’emparent de trois chefs-d’œuvre qui véhiculent chacun, à leur manière, une intensité émotionnelle extraordinaire.
Les derniers quatuors de Janáček et Britten sont deux chants du cygne qui nous plongent dans un entre monde exaltant, entre la vie et la mort, le jour et la nuit, le son et le silence. Dans la correspon dance amoureuse qu’il entretient tardivement avec son égérie, Janáček trouve l’énergie et les ressources créatrices pour écrire un ultime opus bouleversant. Quant à Britten, il évoque dans son dernier quatuor une déambulation faite de recueillement, d’humour et de mystère. Trait d’union entre ces deux œuvres d’une absolue maturité, le Quartettsatz est l’œuvre inachevée d’un compositeur en plein bouleversement artistique, à l’aube d’une dernière période de grande créativité. Schubert aura produit, un peu involontaire ment, avec tout son génie, une pièce dont l’urgence et l’intensité expressive nous saisit encore aujourd’hui.
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Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec la Carte
Durée 1h
église Saint Marceau 121 Rue Saint-Marceau, orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://scenenationale-orleans.fr/ »}]
Un quatuor à cordes, trois œuvres marquantes, une même intensité : celle des derniers mots d’un compositeur. Janáček, Britten et Schubert livrent ici leurs confidences les plus poignantes.
Julie Cherki
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