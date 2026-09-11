UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Quatuor clarinette, Musée Zadkine, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Musée Zadkine · Paris

Quatuor clarinette, Musée Zadkine, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée Zadkine
Adresse
100b Rue d'Assas, 75006 Paris, France
Ville
75006 Paris
Département
Paris

Quatuor clarinette Samedi 19 septembre, 14h00, 14h45, 15h30 Musée Zadkine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Concert organisé en partenariat avec le conservatoire Jean-Philippe Rameau – CM6
Au programme
Joseph Zemp (1834-1908)
Air scandinave
Traditionnel
Nobody knows (Negro Spiritual)
Franz Schubert (1797-1828)
Moment musical
Antonin Dvorak (1841-1904)
Deux Danses slaves
George Gerschwin (1898-1937)
Lady be good
Clare GRUNDMAN (1913-1996)
Le Caprice

Le Quatuor de clarinettes :
Vincent Martin
Thomas Choquet
Mireille Sautreau-Vidaillan
Olivier Pierre-Vergnaud

Musée Zadkine 100b Rue d’Assas, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de l’Odéon Paris Île-de-France 0155427720 https://www.zadkine.paris.fr Le musée présente une centaine d’œuvres réparties chronologiquement en cinq salles. Toutes les périodes de l’artiste, du primitivisme au cubisme, à l’art antique, mythologique et abstrait. Œuvres en bois, comme « Prométhée » (1955), les « Torses de Pomone » (1960), d’Ephèbe » (1920), d' »Hermaphrodite » (1925), en bronze comme « Formes et Lumières » (1923), « Femme à l’éventail » (1923), la « naissance de Vénus » (1950) ou les « Ménades » (1929), en pierre, « Tête héroïque » (1908) et la « Sainte Famille » (1912). L’Atelier accueille des artistes contemporains. Métros : Notre-Dame des Champs – ligne 12, Vavin – ligne 4. RER B : Port-Royal. Bus : 83 – Michelet, 38 – Val de grâce ou Observatoire-Port Royal, 82 – Auguste Comte, 91- Observatoire-Port Royal, 68 – Notre-Dame-des-Champs, Vavin, 58 – Guynemer-Vavin. Vélib’ : 90 rue d’Assas, 13 rue Michelet. Autolib’ : 15 rue Joseph Bara, 6 rue Michelet.
Concert

© musée Zadkine

À voir aussi à Paris (Paris)