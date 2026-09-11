Quatuor clarinette, Musée Zadkine, Paris

Informations pratiques

Quatuor clarinette Samedi 19 septembre, 14h00, 14h45, 15h30 Musée Zadkine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Concert organisé en partenariat avec le conservatoire Jean-Philippe Rameau – CM6

Au programme

Joseph Zemp (1834-1908)

Air scandinave

Traditionnel

Nobody knows (Negro Spiritual)

Franz Schubert (1797-1828)

Moment musical

Antonin Dvorak (1841-1904)

Deux Danses slaves

George Gerschwin (1898-1937)

Lady be good

Clare GRUNDMAN (1913-1996)

Le Caprice

Le Quatuor de clarinettes :

Vincent Martin

Thomas Choquet

Mireille Sautreau-Vidaillan

Olivier Pierre-Vergnaud

Musée Zadkine 100b Rue d’Assas, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de l’Odéon Paris Île-de-France 0155427720 https://www.zadkine.paris.fr Le musée présente une centaine d’œuvres réparties chronologiquement en cinq salles. Toutes les périodes de l’artiste, du primitivisme au cubisme, à l’art antique, mythologique et abstrait. Œuvres en bois, comme « Prométhée » (1955), les « Torses de Pomone » (1960), d’Ephèbe » (1920), d' »Hermaphrodite » (1925), en bronze comme « Formes et Lumières » (1923), « Femme à l’éventail » (1923), la « naissance de Vénus » (1950) ou les « Ménades » (1929), en pierre, « Tête héroïque » (1908) et la « Sainte Famille » (1912). L’Atelier accueille des artistes contemporains. Métros : Notre-Dame des Champs – ligne 12, Vavin – ligne 4. RER B : Port-Royal. Bus : 83 – Michelet, 38 – Val de grâce ou Observatoire-Port Royal, 82 – Auguste Comte, 91- Observatoire-Port Royal, 68 – Notre-Dame-des-Champs, Vavin, 58 – Guynemer-Vavin. Vélib’ : 90 rue d’Assas, 13 rue Michelet. Autolib’ : 15 rue Joseph Bara, 6 rue Michelet.

Concert

© musée Zadkine