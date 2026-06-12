Quatuor de violoncelles Concert | Les Flâneries Musicales Église Saint-Jacques Reims lundi 6 juillet 2026.

Reims

Quatuor de violoncelles Concert | Les Flâneries Musicales

Église Saint-Jacques 11 Rue Marx Dormoy Reims Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 16:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Tout public

Quatuor de violoncelles lauréat du prix spécial des Flâneries Musicales de Reims

Ilinca Leocovici, Alix Lécuyer, Carla Chudy & Sidoine Debrand, violoncelles

Le prix des Flâneries en quelques mots

Le Prix Jeune Talent s’adresse aux élèves ou anciens élèves de moins de 25 ans du Conservatoire de Reims. À l’issue d’auditions exigeantes, les candidats présentent leur travail devant un jury composé de professionnels qui apprécient leur potentiel artistique à un moment décisif de leur parcours.

Le lauréat reçoit une aide financière destinée à accompagner la poursuite de sa formation, ainsi que l’opportunité de se produire en première partie d’un concert de l’édition suivante du festival.

Ce dispositif constitue un véritable tremplin pour de jeunes musiciens qui commencent à tracer leur chemin dans le monde de la musique classique. .

Église Saint-Jacques 11 Rue Marx Dormoy Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Quatuor de violoncelles Concert | Les Flâneries Musicales

L’événement Quatuor de violoncelles Concert | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès