Quatuor Hanson Ma Bohème | Les Flâneries Musicales Champagne Louis Roederer Reims
Quatuor Hanson Ma Bohème | Les Flâneries Musicales Champagne Louis Roederer Reims jeudi 9 juillet 2026.
Reims
Quatuor Hanson Ma Bohème | Les Flâneries Musicales
Champagne Louis Roederer 21 Boulevard Lundy Reims Marne
Tarif : 14 – 14 – EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Tout public
Quatuor Hanson
Anton Hanson & Jules Dussap, violons
Lise Berthaud, alto
Simon Dechambre, violoncelle
Un concert tourné vers l’horizon, entre mémoire et découverte. Du Quatuor de ma vie au Quatuor américain, deux chefs d’œuvre du répertoire la musique avance, s’éloigne et s’ouvre, servie par le jeu captivant du brillant quatuor Hanson .
Champagne Louis Roederer 21 Boulevard Lundy Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Quatuor Hanson Ma Bohème | Les Flâneries Musicales
L’événement Quatuor Hanson Ma Bohème | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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