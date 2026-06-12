Quatuor Hanson Ma Bohème | Les Flâneries Musicales Champagne Louis Roederer Reims jeudi 9 juillet 2026.

Reims

Quatuor Hanson Ma Bohème | Les Flâneries Musicales

Champagne Louis Roederer 21 Boulevard Lundy Reims Marne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Tout public

Quatuor Hanson

Anton Hanson & Jules Dussap, violons

Lise Berthaud, alto

Simon Dechambre, violoncelle

Un concert tourné vers l’horizon, entre mémoire et découverte. Du Quatuor de ma vie au Quatuor américain, deux chefs d’œuvre du répertoire la musique avance, s’éloigne et s’ouvre, servie par le jeu captivant du brillant quatuor Hanson .

Champagne Louis Roederer 21 Boulevard Lundy Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Quatuor Hanson Ma Bohème | Les Flâneries Musicales

L’événement Quatuor Hanson Ma Bohème | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès