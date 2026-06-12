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Trio Pantoum Trésors de Russie | Les Flâneries Musicales Théâtre du Chemin Vert Reims

Trio Pantoum Trésors de Russie | Les Flâneries Musicales Théâtre du Chemin Vert Reims mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Théâtre du Chemin Vert

Adresse : 11 Place du 11 Novembre

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 14 14 Supplément Tarif réduit

Reims

Trio Pantoum Trésors de Russie | Les Flâneries Musicales

Théâtre du Chemin Vert 11 Place du 11 Novembre Reims Marne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Supplément
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Tout public
Trio Pantoum
Hugo Meder, violon
Bo-Geun Park, violoncelle
Martin Jollet, piano   .

Théâtre du Chemin Vert 11 Place du 11 Novembre Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Trio Pantoum Trésors de Russie | Les Flâneries Musicales

L’événement Trio Pantoum Trésors de Russie | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès

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