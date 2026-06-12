Trio Pantoum Trésors de Russie | Les Flâneries Musicales Théâtre du Chemin Vert Reims
Trio Pantoum Trésors de Russie | Les Flâneries Musicales Théâtre du Chemin Vert Reims mercredi 8 juillet 2026.
Reims
Trio Pantoum Trésors de Russie | Les Flâneries Musicales
Théâtre du Chemin Vert 11 Place du 11 Novembre Reims Marne
Tarif : 14 – 14 – EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Tout public
Trio Pantoum
Hugo Meder, violon
Bo-Geun Park, violoncelle
Martin Jollet, piano .
Théâtre du Chemin Vert 11 Place du 11 Novembre Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Trio Pantoum Trésors de Russie | Les Flâneries Musicales
L’événement Trio Pantoum Trésors de Russie | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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