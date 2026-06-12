Trio Pantoum Trésors de Russie | Les Flâneries Musicales Théâtre du Chemin Vert Reims mercredi 8 juillet 2026.

Reims

Trio Pantoum Trésors de Russie | Les Flâneries Musicales

Théâtre du Chemin Vert 11 Place du 11 Novembre Reims Marne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Tout public

Trio Pantoum

Hugo Meder, violon

Bo-Geun Park, violoncelle

Martin Jollet, piano .

Théâtre du Chemin Vert 11 Place du 11 Novembre Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Trio Pantoum Trésors de Russie | Les Flâneries Musicales

L’événement Trio Pantoum Trésors de Russie | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès