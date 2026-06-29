Planétarium A la recherche de la 9ème planète PLANETARIUM DE REIMS Reims
Planétarium A la recherche de la 9ème planète PLANETARIUM DE REIMS Reims mardi 7 juillet 2026.
Reims
Planétarium A la recherche de la 9ème planète
PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle Reims Marne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28
Pourquoi Pluton n’est-elle plus une planète ?Tout public
Séance sous la coupole du Planétarium.
Le 24 août 2006, 76 ans seulement après sa découverte, Pluton était déchue de son statut de planète du système solaire.
Au cours des siècles, le nombre de planètes a effectivement fluctué au gré de l’évolution technologique et des critères définis par les astronomes.
De nos jours, la recherche active d’une neuvième planète, située au-delà de Pluton, pourrait de nouveau faire évoluer le compteur !
Niveau Adultes, ados et enfants dès 8 ans
Réservation conseillée, par téléphone. .
PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 35 34 70
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English : Planétarium A la recherche de la 9ème planète
Why is Pluto no longer a planet?
L’événement Planétarium A la recherche de la 9ème planète Reims a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT de la Marne
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