Informations pratiques

Le Mans

Quatuor Hermione

Eglise du Pré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Concert quartuor Hermione Haydn Mendelssohn

Le quatuor Hermione composé de 2 violonistes, un altiste et un violoncelliste joureront une oeuvre de Haydn (op.20 n°4) et une oeuvre de Mendelssohn (op.44 n°3)

Entrées à libre participation

Plus d’informations sur quatuorhermione.com .

Eglise du Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire hermionequatuor@gmail.com

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English :

Hermione Haydn Mendelssohn Quartet Concert

L’événement Quatuor Hermione Le Mans a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72