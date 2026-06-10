Quatuor Hermione Le Mans
dimanche 26 juillet 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Quatuor Hermione
Eglise du Pré Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Concert quartuor Hermione Haydn Mendelssohn
Le quatuor Hermione composé de 2 violonistes, un altiste et un violoncelliste joureront une oeuvre de Haydn (op.20 n°4) et une oeuvre de Mendelssohn (op.44 n°3)
Entrées à libre participation
Plus d’informations sur quatuorhermione.com .
Eglise du Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire hermionequatuor@gmail.com
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English :
Hermione Haydn Mendelssohn Quartet Concert
L’événement Quatuor Hermione Le Mans a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72
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