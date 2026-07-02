Quatuor Modigliani, Grand-Théâtre, Bordeaux
mardi 18 mai 2027 · Grand-Théâtre · Bordeaux
Informations pratiques
Quatuor Modigliani Mardi 18 mai 2027, 20h00 Grand-Théâtre Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-18T20:00:00+02:00 – 2027-05-18T21:50:00+02:00
Fin : 2027-05-18T20:00:00+02:00 – 2027-05-18T21:50:00+02:00
Musique de chambre
Pour fêter le bicentenaire de la mort de Beethoven, l’aventure d’une intégrale de ses quatuors à cordes. Directeur artistique du Festival Vibre ! depuis 2020, le Quatuor Modigliani est évidemment de la partie. Les membres du Quatuor Modigliani, fondé il y a presque vingt-cinq ans, sont occupés depuis 2024 à ce qui représente l’un des plus grands défis dans la vie d’un quatuor à cordes : l’enregistrement de l’intégrale des quatuors de Beethoven. Ils piochent pour ce concert à Bordeaux aux deux extrémités de ce corpus immense dans sa taille comme dans sa portée. Dans l’Opus 18, ensemble de six pièces avec lesquelles Beethoven choisit d’entrer dans la confrérie des compositeurs de quatuors, ils choisissent le Quatuor n° 3, en réalité le premier à avoir été composé, et le Sixième Quatuor, qui s’achève sur un finale bouleversant, sous-titré Malinconia (« la Mélancolie »). En regard, l’immense Quatuor n° 15, ouvert sur un long Adagio qui semble un chant de reconnaissance. De cette œuvre, Beethoven disait simplement : « c’est l’une des plus dignes de mon nom. »
Programme
Ludwig van Beethoven
Quatuors à cordes
n° 3 en ré majeur op. 18
n° 6 en si bémol majeur op. 18
n° 15 en la mineur op. 132
Dans le cadre du Festival Vibre !
Coproduction Quatuors à Bordeaux, Opéra National de Bordeaux
Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/700377-quatuor-modigliani »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-quatuor-modigliani-88401 »}]
Festival Vibre ! Musique de chambre
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- LE PORTEUR D’HISTOIRE THEATRE DES SALINIERES Bordeaux 2 juillet 2026
- LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- AMANT MALGRE LUI THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide, Jardin botanique de Bordeaux, Bordeaux 3 juillet 2026
- TINY LAB Micro-habitats écologiques, Maison écocitoyenne, Bordeaux 3 juillet 2026