Quatuor Prométhée, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Quatuor Prométhée Dimanche 30 mai 2027, 15h00 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-30T15:00:00+02:00 – 2027-05-30T16:50:00+02:00

Fin : 2027-05-30T15:00:00+02:00 – 2027-05-30T16:50:00+02:00

Musique de chambre

Donner l’intégrale des quatuors à cordes de Beethoven dans le cadre du bicentenaire de sa mort va de soi lorsque l’on sait quel apport immense au genre ils représentent et quelle importance ils revêtaient pour leur auteur. Tous membres de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, les musiciens qui forment le Quatuor Prométhée ont déjà consacré plusieurs concerts à Beethoven lors de la saison 2025-2026. Ils poursuivent leur exploration du répertoire du maître de Bonn en sélectionnant une œuvre dans chacune des trois « périodes » du compositeur, qui composait ses quatuors par salves. Les six pièces de l’Opus 18, auquel appartient le Cinquième Quatuor (au parfum assez mozartien), représentent sa prise en main du genre. Dans les œuvres de la période médiane, le Quatuor Prométhée choisit le Quatuor n° 10, dont les timbres (textures vibrantes et pincements de pizzicati) lui ont valu le surnom « Les Harpes ». Enfin, le Quatuor n° 12 inaugure la dernière série des quatuors, après treize ans de silence. Son mouvement lent, l’un des plus amples de toute la littérature pour quatuor, est un sommet expressif.

Programme

Ludwig van Beethoven

Quatuors à cordes

n° 5 en la majeur op. 18

n° 10 en mi bémol majeur op. 74

n° 12 en mi bémol majeur op. 127

Dans le cadre du Festival Vibre !

Coproduction Quatuors à Bordeaux, Opéra National de Bordeaux

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701924-quatuor-promethee »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-quatuor-promethee-88631 »}]

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