Quatuor Terpsycordes, Salle Grand-Salève, Veyrier
jeudi 5 novembre 2026 · Salle Grand-Salève · Veyrier
Informations pratiques
Quatuor Terpsycordes Jeudi 5 novembre, 20h00 Salle Grand-Salève
Plein 25.-
Réduit 20.-
Jeune 10.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:30:00+01:00
Formé à Genève en 1997, le Quatuor Terpsycordes bouscule les codes du concert de musique de chambre en créant une relation vivante et directe avec le public. Entre audace et sensibilité, il explore un vaste répertoire, du préclassique à la création contemporaine, avec une recherche constante d’équilibre entre tradition et liberté.
Engagé auprès de tous les publics, il mène depuis 2021 une intégrale des quatuors de Haydn sur instruments d’époque au Musée d’art et d’histoire de Genève. Son dernier album, paru en 2025, consacre cette démarche exigeante et inspirée, saluée par la critique.
Programme des œuvres :
Beethoven, op 133 « La Grande Fugue »
Schubert , D81 « La jeune Fille et La Mort »
Girolamo Bottiglieri, premier violon
Raya Raytcheva, second violon
Caroline Cohen-Adad, alto
Florestan Darbellay, violoncelle
Salle Grand-Salève 4, Avenue du Grand-Salève Veyrier 1255 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-automne-2026-9V7HB5SXF1/event/1649685/ »}]
Musique classique
Paula Tayllade
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