Quatuor Voce & François Girard | Saison CRÉA Conservatoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-03 20:00 – 21:45

Gratuit : non Abonnements et places à l’unité (de 22 € à 33 € selon placement et tarif).Réservation en ligne ou par téléphone au 02 40 69 89 46.Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles. Adulte

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison du CRÉA dans son auditorium.Artistes : Quatuor Voce (quatuor à cordes) & François Girard (violoncelle).Œuvre du jeune Beethoven, le dernier des quatuors « Lobkowitz » côtoie dans ce programme le chef-d’œuvre ultime de Franz Schubert. Le Quintette à deux violoncelles est une œuvre grandiose, d’une profondeur confondante, quintessence de l’art du compositeur dans le domaine de la musique de chambre.L’excellent Quatuor Voce — formation nantaise qui parcourt depuis vingt ans les routes du monde entier — est ici rejoint par le violoncelliste François Girard, professeur au Conservatoire de Nantes et chambriste émérite. Durée : 1h45Réservation indispensableDans le carde de la saison 26.27 du Créa « le classiC’est fffou ! »

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://www.billetweb.fr/pro/classicestfffou2026-2027



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