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Que de vie dans la rivière !, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Que de vie dans la rivière !, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Que de vie dans la rivière !, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre mercredi 19 août 2026.

Lieu : Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage

Adresse : Le Moulin Ségrie-fontaine

Ville : 61100 Athis-Val-de-Rouvre

Département : Orne

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif : 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 6 ans. Bottes recommandées.

Que de vie dans la rivière ! Mercredi 19 août, 14h30 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 6 ans. Bottes recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T14:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00

Avec une épuisette, venez collecter les « petites bêtes » qui peuplent les eaux courantes de la Rouvre. Elles ne sont pas seules et côtoient d’autres animaux plus imposants (oiseaux, mammifères, poissons). Dès 6 ans.

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]
Avec une épuisette, venez collecter les « petites bêtes » qui peuplent les eaux courantes de la Rouvre. rivière rouvre

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