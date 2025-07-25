QUE DU BONHEUR (avec vos capteurs) Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

QUE DU BONHEUR (avec vos capteurs)

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-11 2026-05-12

C’est l’histoire d’un magicien qui se rend compte qu’aujourd’hui les machines font son métier mieux que lui, les algorithmes sont plus rapides que son cerveau pour retrouver les cartes choisies, les intelligences artificielles sont plus exactes que son intuition pour lire dans les pensées des spectateurs, et il y a même des magiciens morts qui ont le pouvoir de continuer à faire de la magie à travers les réseaux sociaux. Alors que faire ? Résister ou pactiser ?

Thierry Collet est une figure majeure de la magie contemporaine. Par son approche innovante du mentalisme, il intègre des technologies connectées pour interroger notre rapport au numérique et à la surveillance. Son art, mêlant illusion, pédagogie et critique sociale, offre une expérience immersive qui pousse le public à réfléchir sur la frontière entre réalité et manipulation. .

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

