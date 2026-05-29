L’EHESS et la Ville de Paris s’associent pour faire résonner les sciences sociales dans la cité.

« Que se passe-t-il ? » Venez dialoguer avec des chercheurs et chercheuses de l’EHESS pour comprendre le monde qui bouge autour de thèmes d’actualité : mobilité urbaine, pratiques d’informations, intelligence artificielle, écologie, jeunesse, migrations … Avec ces rencontres participatives, ouvertes à toutes et tous dans vos bibliothèques et médiathèques, le débat démocratique se pratique et se partage ensemble.

Jeudi 4 juin à 19h, à la médiathèque Jean-Pierre Melville, assistez à la conférence de Florence Levy : Migrantes de Chine du Nord, quelles trajectoires en France ?

Avec la socio-anthropologue Florence Lévy, chercheuse au Collège de France et associée à l’Inalco, vient présenter son travail sur un courant migratoire de Chinois en France relativement récent, au sein duquel deux tiers des migrants sont des femmes de plus de quarante ans.

Venez découvrir leur parcours.

Genre et migrations : Migrantes de Chine du Nord, quelles trajectoires en France ?

Conférence de Florence Lévy (EHESS, Collège de France) qui vient présenter son travail sur un courant migratoire de Chinois en France relativement récent, au sein duquel deux tiers des migrants sont des femmes de plus de quarante ans.

Le jeudi 04 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Gratuit en entrée libre

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

https://www.billetweb.fr/genre-et-migrations-conference-de-florence-levy-ehess-college-de-france&multi=22290&margin=no_margin&ref=22290&color=2CB67D&parent=melville&margin=no_margin&ref=22290&color=2CB67D +33153827676 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



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