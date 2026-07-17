Que s’est-il passé le 16 septembre 1982 ?, Médiathèque Germaine-Tillion, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Que s’est-il passé le 16 septembre 1982 ? Samedi 19 septembre, 11h30, 16h30 Médiathèque Germaine-Tillion Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez arpenter les réserves de la médiathèque pour dénicher le journal du jour de votre naissance !

Médiathèque Germaine-Tillion 23 avenue Henri-Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France

Atelier : dénicher le journal du jour de votre naissance

© Aurélien Prévot