AGENDA · Saint-Maur-des-Fossés
Que s’est-il passé le 16 septembre 1982 ?, Médiathèque Germaine-Tillion, Saint-Maur-des-Fossés
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Germaine-Tillion · Saint-Maur-des-Fossés
Informations pratiques
Que s’est-il passé le 16 septembre 1982 ? Samedi 19 septembre, 11h30, 16h30 Médiathèque Germaine-Tillion Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Venez arpenter les réserves de la médiathèque pour dénicher le journal du jour de votre naissance !
Médiathèque Germaine-Tillion 23 avenue Henri-Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France
Atelier : dénicher le journal du jour de votre naissance
© Aurélien Prévot
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