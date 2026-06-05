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Queens of the Floor Championnats national de breaking Limoges

Queens of the Floor Championnats national de breaking Limoges

Queens of the Floor Championnats national de breaking Limoges samedi 20 juin 2026.

Adresse : 77 Rue Henri Giffard

Ville : 87280 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Limoges

Queens of the Floor Championnats national de breaking

77 Rue Henri Giffard Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :
2026-06-20

QUEENS OF THE FLOOR est l’un des seuls championnats nationaux de breakdance 100% Bgirls organisés en France. Dans un sport désormais olympique, ce type d’initiative reste exceptionnel et pionnier.

Au programme 6 heures de battles, 4 formats (de la jeunesse aux pros)

– 14H BGIRL KIDZ ( 1VS1 -12 ans +13 ans). Battles individuels 100% Bgirls
– Après-midi CREW KIDS MIXTE (Crew VS Crew 6 VS 6). Format mixte, Final Four …
– 17H TOP 8 BGIRL (1VS1 National). Les meilleures Bgirls de France
– Grande Finale BONNIE & CLYDE (4VS4 · Top 4). 2 Bboys + 2 Bgirls par équipe

Ouvert à tous. Entrée public 5 euros | -6 ans gratuit   .

77 Rue Henri Giffard Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Queens of the Floor Championnats national de breaking

L’événement Queens of the Floor Championnats national de breaking Limoges a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Limoges Métropole

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