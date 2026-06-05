Queens of the Floor Championnats national de breaking Limoges
Queens of the Floor Championnats national de breaking Limoges samedi 20 juin 2026.
Limoges
Queens of the Floor Championnats national de breaking
77 Rue Henri Giffard Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 20:00:00
Date(s) :
2026-06-20
QUEENS OF THE FLOOR est l’un des seuls championnats nationaux de breakdance 100% Bgirls organisés en France. Dans un sport désormais olympique, ce type d’initiative reste exceptionnel et pionnier.
Au programme 6 heures de battles, 4 formats (de la jeunesse aux pros)
– 14H BGIRL KIDZ ( 1VS1 -12 ans +13 ans). Battles individuels 100% Bgirls
– Après-midi CREW KIDS MIXTE (Crew VS Crew 6 VS 6). Format mixte, Final Four …
– 17H TOP 8 BGIRL (1VS1 National). Les meilleures Bgirls de France
– Grande Finale BONNIE & CLYDE (4VS4 · Top 4). 2 Bboys + 2 Bgirls par équipe
Ouvert à tous. Entrée public 5 euros | -6 ans gratuit .
77 Rue Henri Giffard Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Queens of the Floor Championnats national de breaking
L’événement Queens of the Floor Championnats national de breaking Limoges a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Limoges Métropole
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