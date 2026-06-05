Limoges

Queens of the Floor Championnats national de breaking

77 Rue Henri Giffard Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20

QUEENS OF THE FLOOR est l’un des seuls championnats nationaux de breakdance 100% Bgirls organisés en France. Dans un sport désormais olympique, ce type d’initiative reste exceptionnel et pionnier.

Au programme 6 heures de battles, 4 formats (de la jeunesse aux pros)

– 14H BGIRL KIDZ ( 1VS1 -12 ans +13 ans). Battles individuels 100% Bgirls

– Après-midi CREW KIDS MIXTE (Crew VS Crew 6 VS 6). Format mixte, Final Four …

– 17H TOP 8 BGIRL (1VS1 National). Les meilleures Bgirls de France

– Grande Finale BONNIE & CLYDE (4VS4 · Top 4). 2 Bboys + 2 Bgirls par équipe

Ouvert à tous. Entrée public 5 euros | -6 ans gratuit .

77 Rue Henri Giffard Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Queens of the Floor Championnats national de breaking

L’événement Queens of the Floor Championnats national de breaking Limoges a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Limoges Métropole