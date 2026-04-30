Informations pratiques

Rodez

Queerbaret #3

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-04

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-04

Co-organisé avec l’association Alertes

Cabaret Drag Queens & Drag Kings

Bienvenue à la troisième édition du QUEERBARET, un cabaret bienveillant, queer et festif, suivi d’un dancefloor énergique ! Laissez-vous guider par nos hôtes dans l’univers de 7 artistes drag queen et drag king, pour une soirée flamboyante à Sainte-Radegonde ! Installez-vous, prenez un verre, dégustez un délicieux repas, mais surtout…ne soyez pas trop sage ! .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr

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English :

Co-organized with the Alertes association

L’événement Queerbaret #3 Rodez a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)