Queerbaret #3 Rodez
vendredi 4 décembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Queerbaret #3
37 avenue Tarayre Rodez Aveyron
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-04
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-04
Co-organisé avec l’association Alertes
Cabaret Drag Queens & Drag Kings
Bienvenue à la troisième édition du QUEERBARET, un cabaret bienveillant, queer et festif, suivi d’un dancefloor énergique ! Laissez-vous guider par nos hôtes dans l’univers de 7 artistes drag queen et drag king, pour une soirée flamboyante à Sainte-Radegonde ! Installez-vous, prenez un verre, dégustez un délicieux repas, mais surtout…ne soyez pas trop sage ! .
37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr
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English :
Co-organized with the Alertes association
L’événement Queerbaret #3 Rodez a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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