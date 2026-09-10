Quel monde fabriquons-nous ? Le coût écologique et humain du numérique Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-22 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Sur inscription Inscription sur reze.fr Adulte, Etudiant, Senior

Smartphones, ordinateurs, tablettes, intelligence artificielle… Le numérique est omniprésent dans nos vies. Mais quels en sont les impacts sur l’environnement et les populations ?Fabien Lebrun, sociologue spécialiste des enjeux du numérique, propose un éclairage sur les conséquences écologiques (consommation d’énergie et d’eau, pollutions, déchets électroniques, pression sur les ressources naturelles) et humaines liées à l’exploitation minière de nos usages numériques et invite à réfléchir aux choix de société qu’ils impliquent.???? Sur inscription : reze.fr

Rezé 44400

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