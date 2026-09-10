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Quel monde fabriquons-nous ? Le coût écologique et humain du numérique Rezé

mardi 22 septembre 2026 · Rezé

Quel monde fabriquons-nous ? Le coût écologique et humain du numérique Rezé

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
18:30
Adresse
10 rue Marion Cahour
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription Inscription sur reze.fr

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-22 18:30 – 20:30
Gratuit : oui Sur inscription Inscription sur reze.fr Adulte, Etudiant, Senior 

Smartphones, ordinateurs, tablettes, intelligence artificielle… Le numérique est omniprésent dans nos vies. Mais quels en sont les impacts sur l’environnement et les populations ?Fabien Lebrun, sociologue spécialiste des enjeux du numérique, propose un éclairage sur les conséquences écologiques (consommation d’énergie et d’eau, pollutions, déchets électroniques, pression sur les ressources naturelles) et humaines liées à l’exploitation minière de nos usages numériques et invite à réfléchir aux choix de société qu’ils impliquent.???? Sur inscription : reze.fr

Rezé 44400
02 40 75 69 94 http://www.arifts.fr accueil.sitenantais@arifts.fr https://www.reze.fr/sinscrire-a-la-conference-debat-du-mardi-22-septembre-a-larifts/


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