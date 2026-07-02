Informations pratiques

Pithiviers

Quel temps ! Théâtre enfant

14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-07 10:30:00

fin : 2027-04-07

Date(s) :

2027-04-07

Un réveil météo plein de fantaisie s’invite au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! Suivez un responsable du ciel débordé dans un spectacle visuel et poétique où les nuages, la pluie et le soleil font d’incroyables facéties. Une création magique à savourer dès 3 ans.

Tempête de rires et de poésie en vue au Théâtre du Donjon à Pithiviers !

Découvrez Quel temps ! , un spectacle drôle et visuel de la Compagnie Engel & Magorrian, spécialement conçu pour les tout-petits dès 3 ans. Chez le responsable de la météo, la matinée vire au casse-tête il faut orchestrer les nuages, placer le soleil et synchroniser le ciel selon le bulletin du jour. Mais les éléments n’en font qu’à leur tête ! Les nuages refusent de s’aligner, le soleil veut s’amuser et la pluie joue à cache-cache.

Dans cet univers clownesque et poétique, chaque goutte et chaque rayon deviennent des personnages magiques et attachants. Offrez à vos enfants une initiation tendre et ludique aux mystères du ciel. Tarif B unique de 5 €. Pensez à réserver vos places pour ce joli moment en famille ! 5 .

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

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English :

A whimsical weather-themed show is coming to the Théâtre du Donjon in Pithiviers! Follow a cloud manager in a visual and poetic show where clouds, rain, and sunshine play incredible pranks. A magical production perfect for children ages 3 and up.

L’événement Quel temps ! Théâtre enfant Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GRAND PITHIVERAIS