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Quelle place donner aux écrans en famille ? Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Mohammed Arkoun · Paris

Quelle place donner aux écrans en famille ? Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Mohammed Arkoun
Adresse
74 rue Mouffetard
Ville
75005 Paris
Département
Paris

Les écrans sont désormais omniprésents dans notre quotidien.

Quelle place leur donner ? Comment en faire un usage raisonné et raisonnable en famille ? Comment limiter les tensions liées à leur utilisation avec des enfants entre 3 et 11 ans ?

Echanges et pistes de réflexions entre parents et avec Marion Leprovost (accompagnement parental, prévention du harcèlement scolaire & formation)..

Atelier proposé par les Parents parisiens.

Sur inscription uniquement par mail.

« Café des parents » : la présence des écrans à la maison
Le samedi 03 octobre 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T13:30:00+02:00
fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T10:30:00+02:00_2026-10-03T12:30:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard  75005 Paris
bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun https://twitter.com/BibArkoun


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