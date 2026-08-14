Quelle place donner aux écrans en famille ? Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Mohammed Arkoun · Paris
Informations pratiques
Les écrans sont désormais omniprésents dans notre quotidien.
Quelle place leur donner ? Comment en faire un usage raisonné et raisonnable en famille ? Comment limiter les tensions liées à leur utilisation avec des enfants entre 3 et 11 ans ?
Echanges et pistes de réflexions entre parents et avec Marion Leprovost (accompagnement parental, prévention du harcèlement scolaire & formation)..
Atelier proposé par les Parents parisiens.
Sur inscription uniquement par mail.
« Café des parents » : la présence des écrans à la maison
Le samedi 03 octobre 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T13:30:00+02:00
fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T10:30:00+02:00_2026-10-03T12:30:00+02:00
Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris
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