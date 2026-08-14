Quelle place donner aux écrans en famille ? Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Informations pratiques

Les écrans sont désormais omniprésents dans notre quotidien.

Quelle place leur donner ? Comment en faire un usage raisonné et raisonnable en famille ? Comment limiter les tensions liées à leur utilisation avec des enfants entre 3 et 11 ans ?

Echanges et pistes de réflexions entre parents et avec Marion Leprovost (accompagnement parental, prévention du harcèlement scolaire & formation)..

Atelier proposé par les Parents parisiens.

Sur inscription uniquement par mail.

« Café des parents » : la présence des écrans à la maison

Le samedi 03 octobre 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T13:30:00+02:00

fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T10:30:00+02:00_2026-10-03T12:30:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun https://twitter.com/BibArkoun



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun et trouvez le meilleur itinéraire

