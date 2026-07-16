Quelles aides pour votre reprise d’emploi ?, Lyon – DT RHONE, Lyon
jeudi 8 octobre 2026 · Lyon - DT RHONE · Lyon
Informations pratiques
Quelles aides pour votre reprise d’emploi ? Jeudi 8 octobre, 14h00 Lyon – DT RHONE Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T14:45:00+02:00
Fin : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T14:45:00+02:00
Pas toujours facile de savoir quelles sont les aides disponibles pour faciliter une reprise d’emploi ou une création d’entreprise… Notre portail « Mes aides France Travail » recense de nombreuses aides financières et matérielles, des accompagnements/ateliers pour vous permettre de : – financer le permis B – acheter/louer un véhicule – réparer un véhicule – faire garder vos enfants – créer votre entreprise… Déjà plus de 4 300 solutions en ligne ! 10 thématiques abordées ! Nous vous proposons 45
Lyon – DT RHONE 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/697841 »}]
Pas toujours facile de savoir quelles sont les aides disponibles pour faciliter une reprise d’emploi ou une création d’entreprise…
À voir aussi à Lyon (Métropole de Lyon)
- Je gagne du temps avec l’aide de l’IA, Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon 21 juillet 2026
- L’EVADATION DE LA TOUR FATALE ENFLAMMEE ESPACE GERSON Lyon 22 juillet 2026
- Atelier Cyanotype, 125 Av. Lacassagne, 69003 Lyon, France, Lyon 25 juillet 2026
- Je crée mon premier assistant IA spécialisé (Niv 1), Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon 25 août 2026
- J’apprends à mieux me connaître pour affiner mon projet professionnel (Niv 1), Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon 28 août 2026