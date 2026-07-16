Quelles aides pour votre reprise d’emploi ?, Lyon – DT RHONE, Lyon

Informations pratiques

Quelles aides pour votre reprise d’emploi ? Mercredi 9 décembre, 13h00 Lyon – DT RHONE Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T13:00:00+01:00 – 2026-12-09T13:45:00+01:00

Fin : 2026-12-09T13:00:00+01:00 – 2026-12-09T13:45:00+01:00

Pas toujours facile de savoir quelles sont les aides disponibles pour faciliter une reprise d’emploi ou une création d’entreprise… Notre portail « Mes aides France Travail » recense de nombreuses aides financières et matérielles, des accompagnements/ateliers pour vous permettre de : – financer le permis B – acheter/louer un véhicule – réparer un véhicule – faire garder vos enfants – créer votre entreprise… Déjà plus de 4 300 solutions en ligne ! 10 thématiques abordées ! Nous vous proposons 45

Lyon – DT RHONE 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/698012 »}]

Pas toujours facile de savoir quelles sont les aides disponibles pour faciliter une reprise d’emploi ou une création d’entreprise…