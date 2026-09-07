Quelles restaurations en centre ancien ?, Ancien collège – Maison de la Culture et Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Montauban
mardi 13 octobre 2026 · Ancien collège - Maison de la Culture et Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine · Montauban
Informations pratiques
Quelles restaurations en centre ancien ? Mardi 13 octobre, 18h00 Ancien collège – Maison de la Culture et Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Tarn-et-Garonne
Gratuit, sur réservation. Limité à 30 pers.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T19:30:00+02:00
Par Isabelle Van Mastrigt, architecte des Bâtiments de France
La ville est en perpétuelle métamorphose : des chantiers de restauration ou de modernisation fleurissent dans ses rues. Venez rencontrer Isabelle Van Mastrigt, cheffe de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de Tarn-et-Garonne, pour découvrir quelques-uns de ces chantiers en cours et mieux comprendre les enjeux de la préservation du patrimoine en centre ancien.
RDV dans la cour de l’ancien collège.
Ancien collège – Maison de la Culture et Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Allée de l’Empereur, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 0563221396 https://montauban.com/culture-et-sports/culture/ancien-college [{« type »: « phone », « value »: « 0563630350 »}] Arrivés en 1629 dans le sillage de Richelieu, les Jésuites acquièrent en 1676 un hôtel particulier sur la limite nord-est de la ville, pour y installer leur collège et leur chapelle (actuelle église Saint-Joseph)… Modifié puis agrandi à plusieurs reprises, le bâtiment à l’architecture austère s’organise autour de deux cours, auxquelles répondaient des jardins aujourd’hui disparus.
Le bâtiment sert de fonderie de canons pendant la Révolution, avant de devenir en 1882 le premier lycée de jeunes filles de l’Académie de Toulouse. Une fonction d’enseignement que le site conservera jusqu’en 1961.
Ouvert à tous, l’Ancien Collège abrite de nos jours l’Office de Tourisme, le CIAP, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, le Conservatoire de danse et la direction du développement culturel et du patrimoine. De nombreuses associations culturelles y sont également hébergées.
Enfin, le site accueille des expositions permanentes et temporaires et propose à la location pour des événements culturels une salle de projection, de conférence, de réunion et de réception.
Par Isabelle Van Mastrigt, architecte des bâtiments de France
© ministère de la culture
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