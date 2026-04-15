Quelques mystères de l’olfaction, Étincelles du Palais de la découverte, Paris

Quelques mystères de l’olfaction Samedi 23 mai, 21h15 Étincelles du Palais de la découverte

À partir de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Y a-t-il un lien entre chimie et odeurs ? Venez en faire l’expérience !

Grâce à quelques expériences, venez-vous familiariser avec les mécanismes de l’olfaction. Comment votre nez et votre cerveau vous permettent de percevoir les odeurs ? Est-ce normal de ne pas sentir comme son voisin ? La reconnaissance des odeurs dépend de nombreux facteurs.

Étincelles du Palais de la découverte 186 rue Saint-Charles 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France 01 56 43 20 20 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles Depuis le 9 juin 2021, retrouvez les médiations phares du Palais au cœur d’une structure étonnante dans le 15e arrondissement de Paris ! Rendez-vous aux Étincelles du Palais de la découverte pour des moments de science réjouissants et éclairants.

Atelier « Quelques mystères de l’olfaction » Chimie Olfaction

©A-Robin-EPPDCSI