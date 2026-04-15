Quelques mystères de l’olfaction, Étincelles du Palais de la découverte, Paris
Quelques mystères de l’olfaction, Étincelles du Palais de la découverte, Paris samedi 23 mai 2026.
Quelques mystères de l’olfaction Samedi 23 mai, 21h15 Étincelles du Palais de la découverte
À partir de 15 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Y a-t-il un lien entre chimie et odeurs ? Venez en faire l’expérience !
Grâce à quelques expériences, venez-vous familiariser avec les mécanismes de l’olfaction. Comment votre nez et votre cerveau vous permettent de percevoir les odeurs ? Est-ce normal de ne pas sentir comme son voisin ? La reconnaissance des odeurs dépend de nombreux facteurs.
Étincelles du Palais de la découverte 186 rue Saint-Charles 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France 01 56 43 20 20 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles Depuis le 9 juin 2021, retrouvez les médiations phares du Palais au cœur d’une structure étonnante dans le 15e arrondissement de Paris ! Rendez-vous aux Étincelles du Palais de la découverte pour des moments de science réjouissants et éclairants.
Atelier « Quelques mystères de l’olfaction » Chimie Olfaction
©A-Robin-EPPDCSI
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