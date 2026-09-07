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« Quelques saveurs d’antan », Maison de quartier de Bellevue Sainte Rose, Sainte-Rose

samedi 19 septembre 2026 · Maison de quartier de Bellevue Sainte Rose · Sainte-Rose

« Quelques saveurs d’antan », Maison de quartier de Bellevue Sainte Rose, Sainte-Rose

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de quartier de Bellevue Sainte Rose
Adresse
Chemin de Bellevue 97115 SAINTE ROSE
Ville
97115 Sainte-Rose
Département
Guadeloupe
Tarif
Visite gratuite du jardin médicinal (Ventes de repas et de boissons)

« Quelques saveurs d’antan » Samedi 19 septembre, 09h00 Maison de quartier de Bellevue Sainte Rose Guadeloupe

Visite gratuite du jardin médicinal (Ventes de repas et de boissons)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Le fil conducteur de l’événement c’est le jardin médicinal de Foyé, sujet de notre engagement de préservation et de sauvegarde.
La visite du jardin se déroulera sous forme de chasse aux trésors des plantes retenues pour la préparation des mets proposés :

  • Didiko traditionnel
  • Soupe à congo
  • Sorbet coco
  • Thés divers

Pour clôturer l’événement, une initiation de danse quadrille sera proposée.

Maison de quartier de Bellevue Sainte Rose Chemin de Bellevue 97115 SAINTE ROSE Sainte-Rose 97115 Guadeloupe Guadeloupe 069041878 Bellevue, section rurale de Sainte-Rose dont la canne à sucre est la culture principale, est le site où le musée du rhum est implanté
Le jardin médicinal de l’association Foyé, créé en 2015, dont l’objectif est la préservation et la protection des plantes médicinales servira de base à la manifestation.
Après un accueil à la saveur d’un « didiko traditionnel »
la visite va continuer avec « la soupe à congo » le « le sorbet coco » authentique.
Pour clôturer, un rappel des pas danses (quadrille) sera proposé
Le fil conducteur de l’événement c’est le jardin médicinal de Foyé, sujet de notre engagement de préservation et de sauvegarde.

©IGABILLE Lina

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