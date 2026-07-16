UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Grasse

Qu’en savons-nous ?, Maison du Patrimoine, Grasse

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine · Grasse

Qu’en savons-nous ?, Maison du Patrimoine, Grasse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du Patrimoine
Adresse
22 rue de l'Oratoire 06130 Grasse
Ville
06130 Grasse
Département
Alpes-Maritimes

Qu’en savons-nous ? 19 et 20 septembre Maison du Patrimoine Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La fabrication du savon à Grasse aux XVIIIe et XIXe siècles.
Exposition à la Maison du patrimoine, jusqu’au au 30 septembre 2026
Restée dans l’ombre de la parfumerie durant le XIXe siècle, la savonnerie a pourtant connu un certain essor à Grasse à partir des dernières décennies du XVIIIe siècle. Jusqu’à quinze petites sociétés ont produit localement du savon blanc et marbré selon les mêmes procédés qu’à Marseille. La savonnerie a su tisser des liens étroits avec les parfumeurs, leur fournissant la matière première indispensable à la fabrication des savonnettes parfumées.

Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
La fabrication du savon à Grasse aux XVIIIe et XIXe siècles.

© Ville de Grasse

À voir aussi à Grasse (Alpes-Maritimes)