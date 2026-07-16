Qu’en savons-nous ?, Maison du Patrimoine, Grasse
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine · Grasse
Informations pratiques
Qu’en savons-nous ? 19 et 20 septembre Maison du Patrimoine Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La fabrication du savon à Grasse aux XVIIIe et XIXe siècles.
Exposition à la Maison du patrimoine, jusqu’au au 30 septembre 2026
Restée dans l’ombre de la parfumerie durant le XIXe siècle, la savonnerie a pourtant connu un certain essor à Grasse à partir des dernières décennies du XVIIIe siècle. Jusqu’à quinze petites sociétés ont produit localement du savon blanc et marbré selon les mêmes procédés qu’à Marseille. La savonnerie a su tisser des liens étroits avec les parfumeurs, leur fournissant la matière première indispensable à la fabrication des savonnettes parfumées.
Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
La fabrication du savon à Grasse aux XVIIIe et XIXe siècles.
© Ville de Grasse
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