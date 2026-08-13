Informations pratiques

Béziers

QUERVAL A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

69 ancienne route de Bédarieux Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pour Querval, peindre c’est transmettre la mémoire du temps et le goût de l’Art. Découvrez son univers et participez aux ateliers enfants l’après-midi.

Pour Querval, la peinture et l’écriture sont autant de façons de faire vivre la mémoire du temps. Peindre, pour quoi, pour qui ? Peindre surtout avec passion, pour transmettre aux générations futures le goût et l’envie de l’Art. Initiée dès son plus jeune âge aux arts plastiques, l’artiste explore aujourd’hui l’aquarelle et le pastel. Curieuse et généreuse, elle aime partager son univers, évoquer ses créations et raconter les rencontres qui ont nourri son parcours artistique.

Des ateliers de peinture seront proposés aux enfants de 14h à 18h. .

69 ancienne route de Bédarieux Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 83 61 45 98

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English :

For Querval, painting is a way to convey the memory of time and the essence of art. Discover his world and join the children’s workshops in the afternoon.

L’événement QUERVAL A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34