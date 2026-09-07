Qu’est-ce Que Tu Forges ? 2026, FabLab, D-Factory, Centre des Savoirs et de l’Innovation, Saint-Étienne

Informations pratiques

Qu’est-ce Que Tu Forges ? 2026 6 et 7 novembre FabLab, D-Factory, Centre des Savoirs et de l’Innovation Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T07:30:00+01:00 – 2026-11-06T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Deuxième édition de cet événement qui veut promouvoir la culture de la fabrication locale sous différents angles (recherche universitaire, entreprenariat local, mutualisation des équipements et aussi l’accès à tous les publics..). Cet événement est aussi la volonté de mettre en avant le tissu d’acteurs avec qui nous collaborons sous différentes formes tout au long de l’année.

Pour cette édition, deux journées seront proposées :

Une journée à destination des professionnels (vendredi 6 novembre)

Une journée de découverte pour le grand public (samedi 7 novembre)

Programme en cours d’élaboration.

Plus d’infos : https://zoomacom.net/wiki/?QuestCeQueTuForges

FabLab, D-Factory, Centre des Savoirs et de l’Innovation 11 rue Docteur Rémy Annino 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://www.openfactory42.org [{« link »: « https://zoomacom.net/wiki/?QuestCeQueTuForges »}]

C’est la deuxième édition de cet événement qui veut promouvoir la culture de la fabrication locale sous différents angles Forges Lab 42 QQTF