Flers

Qu’est ce qu’il fabrique ? autre chose

Église Saint Germain Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02

La poésie est un langage qui nous amène, à partir des choses du quotidien, à voir autrement ce qui est donné à vivre.

Il s’apprend en l’écoutant dans la gratuité d’un moment partagé.

Et ce rendez vous vécu devient une nourriture pour les jours, simplement… .

Remonter des chansons laissées de côtés un temps, en faire des nouvelles,

dans un format simple (essentiellement guitare voix)

dans une rencontre avec un accordéoniste.

Telle est cette nouvelle expérience musicale à savourer.

Concert d’1h30 de chansons.

Philippe Rémond : Textes

Jean-Pierre Labbé : Compositions ; Guitare ; Voix ; Clarinette ; Guitare basse

Richard Berry : Accordéon ; Voix .

Église Saint Germain Flers 61100 Orne Normandie contact@questcequilfabrique.fr

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L’événement Qu’est ce qu’il fabrique ? autre chose Flers a été mis à jour le 2026-06-26 par Flers agglo