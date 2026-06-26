Qu’est ce qu’il fabrique ? autre chose Flers
Qu’est ce qu’il fabrique ? autre chose Flers jeudi 2 juillet 2026.
Flers
Qu’est ce qu’il fabrique ? autre chose
Église Saint Germain Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02 22:00:00
Date(s) :
2026-07-02
La poésie est un langage qui nous amène, à partir des choses du quotidien, à voir autrement ce qui est donné à vivre.
Il s’apprend en l’écoutant dans la gratuité d’un moment partagé.
Et ce rendez vous vécu devient une nourriture pour les jours, simplement… .
Remonter des chansons laissées de côtés un temps, en faire des nouvelles,
dans un format simple (essentiellement guitare voix)
dans une rencontre avec un accordéoniste.
Telle est cette nouvelle expérience musicale à savourer.
Concert d’1h30 de chansons.
Philippe Rémond : Textes
Jean-Pierre Labbé : Compositions ; Guitare ; Voix ; Clarinette ; Guitare basse
Richard Berry : Accordéon ; Voix .
Église Saint Germain Flers 61100 Orne Normandie contact@questcequilfabrique.fr
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English : Qu’est ce qu’il fabrique ? autre chose
L’événement Qu’est ce qu’il fabrique ? autre chose Flers a été mis à jour le 2026-06-26 par Flers agglo
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