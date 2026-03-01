Quête gourmande avec La Taverne des Légendes La Taverne aux Légendes Salon-de-Provence
Quête gourmande avec La Taverne des Légendes
Vendredi 13 mars 2026 de 18h à 21h.
Créneau 21h possible sur demande
⚠️ Places (très) limitées !.
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Début : 2026-03-13 18:00:00
fin : 2026-03-13 21:00:00
2026-03-13
♀️✨ Une Quête Gourmande ?
Un jeu de rôle avec de vraies potions ?
️ Un repas adapté à votre mission ?
Découvrez le Tome 1 Le Secret de l’Alchimiste
⚗️ Une aventure sur table, en intérieur
À la manière d’un jeu de rôle
Dans un lieu magique et féérique
Tenue par 2 (gentilles) sorcières…
.
40€ formule tout compris
Jeu + repas + boissons
.
️ 18h Expérience immersive de 3h
.
️ Inscriptions obligatoires Contactez La Taverne aux Légendes (Elixir, Grimoire et Sortilège) elixirgrimoireetsortilege@gmail.com 07.78.04.13.32 06.28.30.59.91 .
La Taverne aux Légendes 80 Rue du Bourg Neuf Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 78 04 13 32
English :
???? A gourmet quest?
A role-playing game with real potions?
? A meal adapted to your mission ?
Discover Volume 1 ? The Alchemist’s Secret
