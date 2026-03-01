Quête gourmande avec La Taverne des Légendes La Taverne aux Légendes Salon-de-Provence

Quête gourmande avec La Taverne des Légendes

Vendredi 13 mars 2026 de 18h à 21h.

Créneau 21h possible sur demande

⚠️ Places (très) limitées !. La Taverne aux Légendes 80 Rue du Bourg Neuf Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13 21:00:00

2026-03-13

‍♀️✨ Une Quête Gourmande ?

Un jeu de rôle avec de vraies potions ?

️ Un repas adapté à votre mission ?

Découvrez le Tome 1 Le Secret de l’Alchimiste

⚗️ Une aventure sur table, en intérieur

À la manière d’un jeu de rôle

Dans un lieu magique et féérique

Tenue par 2 (gentilles) sorcières…

40€ formule tout compris

Jeu + repas + boissons

Vendredi 13 mars

La Taverne aux Légendes Salon-de-Provence

️ 18h Expérience immersive de 3h

Créneau 21h possible sur demande

⚠️ Places (très) limitées !

️ Inscriptions obligatoires Contactez La Taverne aux Légendes (Elixir, Grimoire et Sortilège) elixirgrimoireetsortilege@gmail.com 07.78.04.13.32 06.28.30.59.91 .

La Taverne aux Légendes 80 Rue du Bourg Neuf Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 78 04 13 32

English :

???? A gourmet quest?

A role-playing game with real potions?

? A meal adapted to your mission ?

Discover Volume 1 ? The Alchemist’s Secret

