QUI A PEUR DU LOUP ? | Ciné transat mystère Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

QUI A PEUR DU LOUP ? | Ciné transat mystère

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 18:00:00

fin : 2027-01-23 20:00:00

Date(s) :

2027-01-23

Tout public

Sam. 23 jan. 18h

Le Carré Blanc Médiathèque

Âge 8+ | 2h | Gratuit Sur réservation 03 26 84 78 67 mediatheque@ville-tinqueux.fr

La Médiathèque vous donne rendez-vous pour un Ciné Transat 100 % mystère. Pas de programme figé, mais toute une meute de films à découvrir autour d’un thème qui fait (un peu) frissonner…

Alors, qui a peur du loup ? C’est à vous de décider ! Choisissez à la majorité votre film préféré parmi notre sélection. Un moment à partager en famille, pour rire ou trembler ensemble au clair de lune.

Dans le cadre des Nuits de la Lecture .

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : QUI A PEUR DU LOUP ? | Ciné transat mystère

L’événement QUI A PEUR DU LOUP ? | Ciné transat mystère Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne