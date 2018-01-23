QUI A PEUR DU LOUP ? | Ciné transat mystère Rue de la Croix Cordier Tinqueux
samedi 23 janvier 2027 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
QUI A PEUR DU LOUP ? | Ciné transat mystère
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 18:00:00
fin : 2027-01-23 20:00:00
Date(s) :
2027-01-23
Tout public
Sam. 23 jan. 18h
Le Carré Blanc Médiathèque
Âge 8+ | 2h | Gratuit Sur réservation 03 26 84 78 67 mediatheque@ville-tinqueux.fr
La Médiathèque vous donne rendez-vous pour un Ciné Transat 100 % mystère. Pas de programme figé, mais toute une meute de films à découvrir autour d’un thème qui fait (un peu) frissonner…
Alors, qui a peur du loup ? C’est à vous de décider ! Choisissez à la majorité votre film préféré parmi notre sélection. Un moment à partager en famille, pour rire ou trembler ensemble au clair de lune.
Dans le cadre des Nuits de la Lecture .
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : QUI A PEUR DU LOUP ? | Ciné transat mystère
L’événement QUI A PEUR DU LOUP ? | Ciné transat mystère Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne
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