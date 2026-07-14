Informations pratiques

QUI C’EST CELUI-LÀ, VALÉRIAN GUILLAUME La Paillette MJC Rennes 26 et 27 novembre Ille-et-Vilaine

Monologue poétique inspiré de la vie de « l’homme-bus », Martial Richoz, qui arpentait les rues de Lausanne dans les années 80, et interné en 1986 sous prétexte de « maintenir l’ordre public ».

Monologue poétique inspiré de la vie de « l’homme-bus », Martial Richoz, qui arpentait les rues de Lausanne dans les années 80.

Interné en 1986 sous prétexte de « maintenir l’ordre public », son histoire est celle du rapport difficile que la société entretient à la différence. « Qui c’est celui-là » interroge notre capacité poétique à transformer et transcender le quotidien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-26T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-27T20:15:00.000+01:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4234

La Paillette MJC 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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