QUI C’EST CELUI-LÀ, VALÉRIAN GUILLAUME La Paillette MJC Rennes
jeudi 26 novembre 2026 · La Paillette MJC · Rennes
Informations pratiques
QUI C’EST CELUI-LÀ, VALÉRIAN GUILLAUME La Paillette MJC Rennes 26 et 27 novembre Ille-et-Vilaine
Monologue poétique inspiré de la vie de « l’homme-bus », Martial Richoz, qui arpentait les rues de Lausanne dans les années 80, et interné en 1986 sous prétexte de « maintenir l’ordre public ».
Monologue poétique inspiré de la vie de « l’homme-bus », Martial Richoz, qui arpentait les rues de Lausanne dans les années 80.
Interné en 1986 sous prétexte de « maintenir l’ordre public », son histoire est celle du rapport difficile que la société entretient à la différence. « Qui c’est celui-là » interroge notre capacité poétique à transformer et transcender le quotidien.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-26T21:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-27T20:15:00.000+01:00
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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4234
La Paillette MJC 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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