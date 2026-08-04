QUI SOM ? THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

QUI SOM ?

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 19:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-23 2026-09-26 2026-09-27 2026-09-29 2026-10-03

Un univers poétique et débordant d’humour, à la croisée du cirque et de la danse, qui se demande si nous savons qui nous sommes.

Entre vertige et émerveillement.

Premier volet d’un triptyque où la céramique est tout à la fois la matière et le geste d’une enquête sur nos mondes en train de se faire, un voyage parmi nos manières de croire et de faire ensemble, Qui som? fait un pari celui que le rêve est une puissance exploratoire et transformatrice, une force imaginaire qui déborde chacun∙e pour le relier à d’autres présences, une manière de s’orienter dans des voyages obscurs, dans des pays secrets. Cela se débat. Cela se vit.

Dans la couleur. Dans l’argile. Dans le plastique. Entre les rebuts et l’éternité.

Nous cherchons à mettre en lumière ce qui maintient la joie, le désir, ce qui résiste chante et danse en nous pour toujours, pour se donner le courage de se voir et de ne pas oublier le pire. 15 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A poetic world brimming with humor, at the crossroads of circus and dance, that asks whether we know who we are.

Between vertigo and wonder.

L’événement QUI SOM ? Toulouse a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE